Il 27 ottobre in Bulgaria si terranno le settime elezioni politiche in meno di quattro anni. La data è stata decisa il 26 agosto, a due mesi e mezzo dall’ultimo voto, che non era riuscito a risolvere la crisi istituzionale del paese. Fino alle elezioni governerà un esecutivo guidato da Dimităr Glavčev, vicino al partito conservatore e populista Gerb.