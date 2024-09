Si è aperto il 16 settembre a Parigi il processo al jihadista francese Peter Cherif, 42 anni, accusato di avere organizzato l’attentato contro la redazione di Charlie Hebdo, il 7 gennaio 2015. “L’imputato rischia l’ergastolo per la partecipazione a diverse associazioni criminali, per il suo ruolo attivo all’interno dell’organizzazione terroristica Al Qaeda nella penisola araba (Aqpa) e per il rapimento e sequestro di tre operatori umanitari francesi in Yemen nel 2011”, scrive Mediapart. Nella foto l’ingresso del tribunale il 16 settembre 2024 .