Falso. Generalmente si associa il russare agli uomini, ma “anche le donne russano molto”, afferma Justine Frija-Masson, medica specializzata nel sonno che fa parte dell’associazione francese di ricerca e medicina del sonno. Molte donne fumano più di prima e sono soggette a problemi di sovrappeso quanto gli uomini: due fattori che aumentano il rischio di russare. Inoltre, nelle donne in menopausa e perimenopausa, a causa dell’abbassamento del livello di estrogeni e di una ridistribuzione del grasso corporeo nella parte superiore del corpo, aumenta l’incidenza di apnee notturne, che peggiorano la qualità del sonno e favoriscono il russare. Uno studio pubblicato sul Journal of clinical sleep medicine ha scoperto che molte donne non si rendono conto di russare oppure non ammettono di farlo. Su duemila partecipanti allo studio, il 40 per cento delle donne che si dichiaravano non russatrici presentavano invece un’intensità di russamento alta o molto alta. “Abbiamo scoperto che, nonostante non sia stata riscontrata alcuna differenza nell’intensità del russare tra i sessi, le donne tendono a sottostimare quanto russano e a che livello”, ha affermato uno degli autori dello studio, Nimrod Maimon, responsabile di medicina interna al Soroka university medical center, in Israele. Le Figaro