Falso. Si dice spesso che gli uomini soffrano di più delle donne i sintomi dell’influenza o del raffreddore. Esiste anche un termine inglese, man flu (influenza maschile), per indicare ironicamente questa circostanza. Secondo gli esperti alla base di queste battute ci sono alcune differenze tra i sessi. Quando si ammalano, gli uomini hanno una maggiore probabilità di contrarre infezioni gravi. Questo dipende in parte dalle loro abitudini: prendono meno precauzioni per evitare le malattie, fumano o bevono di più e tendono a evitare le visite mediche. Inoltre gli studi hanno dimostrato che il sistema immunitario maschile può essere meno reattivo di quello femminile. Quest’ultimo di solito rileva più rapidamente i virus o i batteri e rilascia una quantità maggiore di molecole proteiche infiammatorie, chiamate citochine. In aggiunta produce più anticorpi in risposta ai virus o ai vaccini. Questo perché molti dei geni coinvolti nel sistema immunitario si trovano nel cromosoma X. Anche gli ormoni hanno un ruolo in queste differenze. Tuttavia, nel caso di malattie lievi, avere un sistema immunitario più forte spesso comporta più sintomi: la febbre, la stanchezza o la congestione sono infatti causate dalla risposta dell’organismo all’infezione. The New York Times