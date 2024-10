Falso. L’idea che d’inverno non bisogna uscire di casa con i capelli bagnati nasce dalla paura che il freddo faccia ammalare. In realtà “il raffreddore non ci viene semplicemente stando fuori al gelo”, afferma Sean O’Leary, presidente del dipartimento di malattie infettive dell’Accademia americana di pediatria. In generale le malattie respiratorie sono causate dai virus e dai batteri con cui si entra in contatto per via aerea, condividendo il cibo con una persona malata o toccando superfici contaminate. È vero però che il clima invernale può creare un ambiente favorevole ai germi. Alcune ricerche suggeriscono che le basse temperature potrebbero aiutare il virus dell’influenza a sopravvivere più facilmente, e indebolire il nostro sistema immunitario. Tuttavia, se ci si ammala di più in inverno non è dovuto al fatto che stiamo fuori al freddo. Anzi. “In inverno le persone si riuniscono in spazi chiusi”, dove la ventilazione è scarsa, spiega Monica Gandhi, esperta di malattie infettive dell’università della California, negli Stati Uniti. E questa vicinanza “aumenta l’esposizione ai virus”. Anche se le basse temperature possono favorire le infezioni, per ammalarsi bisogna entrare in contatto con qualche germe. I capelli bagnati non bastano. The Wash­ington Post