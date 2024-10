La fotografa francese Laetitia Vançon nel giugno 2022 si trovava a Odessa, nel sud del paese. Un gruppo di laureati stava mettendo in scena uno spettacolo per celebrare la fine dell’università visto che non era stato possibile organizzare la cerimonia ufficiale a causa del conflitto. “Questo episodio mi ha fatto capire che volevo documentare quest’epoca cruciale come testimonianza per le future generazioni”, ha spiegato la fotografa. Così è nato il progetto What it’s like to be young in Ukraine now (Cosa significa essere giovani in Ucraina oggi) che mescola “le vite andate in frantumi e i sogni svaniti alla speranza che cerca di farsi largo per non essere sommersa dall’oscurità circostante”, ha detto Vançon.