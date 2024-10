L’alimentazione può modificare il funzionamento del sistema immunitario. Il tema non è nuovo, ma secondo Nature i ricercatori sono sempre più interessati a questo campo. L’idea che il digiuno, una dieta vegetariana o certi alimenti possano influire sulla salute è piuttosto comune, ma verificare i fondamenti scientifici è difficile. In passato la ricerca nutrizionale ha cercato di stabilire gli effetti a lungo termine dei diversi tipi di alimentazione, per esempio studiando i benefici della dieta mediterranea nel corso degli anni. Di recente il metodo è cambiato. “Negli ultimi dieci anni, la maggiore disponibilità delle tecniche ‘omiche’, che possono catalogare e analizzare interi insiemi di molecole, come i geni e le proteine nelle cellule e nei tessuti, ha aiutato a individuare i meccanismi attraverso i quali alimentazioni diverse e componenti nutrizionali influenzano il sistema immunitario e quindi la salute”, scrive Nature. Una possibile applicazione è lo sviluppo di consigli nutrizionali personalizzati. ◆