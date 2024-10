Alle elezioni presidenziali del 27 ottobre Yamandú Orsi (nella foto), il candidato del partito di sinistra Frente amplio, ha ottenuto il 43,9 per cento dei voti. Al ballottaggio il 24 novembre affronterà Álvaro Delgado, del Partito nazionale, di centrodestra, che ha avuto il 26,7 per cento dei consensi. “Orsi e Delgado appartengono a due blocchi ideologici diversi, ma in termini di programmi politici le loro proposte hanno più affinità che differenze”, ha detto a Bbc mundo il politologo uruguaiano Adolfo Garcé. L’affluenza alle urne ha raggiunto il 90 per cento: in Uruguay il voto è obbligatorio. ◆