Vero. Spesso capita di avere mal di testa durante il fine settimana o quando si cominciano le vacanze. Questa condizione, che stranamente si verifica nei momenti di maggiore tranquillità, è quasi sempre legata alla riduzione dello stress, sia positivo sia negativo. Può succedere, per esempio, di avere l’emicrania dopo giorni di lavoro intenso, ma anche a seguito di un evento particolarmente emozionante. Secondo un nuovo studio condotto dal Montefiore headache center e dall’Albert Einstein college of medicine dell’università Yeshiva, negli Stati Uniti, “le persone che di solito soffrono di emicrania e sperimentano una rapida riduzione dello stress hanno un rischio maggiore di avere mal di testa nei giorni successivi”, spiega Paula Dumas, esperta sul tema. Per l’ente britannico The migraine trust, “un fattore scatenante è la mancanza di sonno durante la settimana, così come il fatto che si dorme di più nel weekend”. Su alcune persone anche il lavoro con turni di notte e il jet lag incidono, il che suggerisce un’influenza del sistema circadiano. È probabile che nel fine settimana cambino le abitudini, con conseguenze sul funzionamento di tutto l’organismo. Per controllare gli attacchi di emicrania, quindi, si dovrebbe cercare di non modificare la propria routine. Psychology Today