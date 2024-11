Vero. Fare un bagno o una doccia caldi dà molti benefici: può lenire i dolori muscolari e articolari, e aiuta a rilassarsi e a dormire meglio, ma “non dà nessun beneficio alla pelle” afferma Victoria Barbosa, docente di dermatologia presso l’università di Chicago, negli Stati Uniti. Gran parte dei dermatologi afferma che l’acqua troppo calda, soprattutto se combinata con saponi aggressivi, può danneggiare lo strato più esterno della pelle, noto come barriera cutanea. I suoi lipidi, infatti, aiutano a mantenere l’idratazione e a proteggere la pelle da irritanti e allergeni ambientali. Con l’acqua calda si rimuove un po’ di sebo, provocando secchezza. I lipidi potrebbero anche “perdere la loro struttura organizzata”, spiega Trinidad Montero-Vílchez, dermatologa presso l’ospedale universitario Virgen de las nieves di Granada, in Spagna, rendendo la barriera cutanea più permeabile e causando una maggiore disidratazione. Allo stesso modo l’acqua calda può seccare i capelli, perché rimuove il sebo che li mantiene idratati e protetti. Sarebbe preferibile fare docce tiepide di breve durata (cinque minuti possono bastare), usare detergenti delicati e senza profumo e fare lo shampoo solo quando è necessario, dopo l’attività fisica o se i capelli sono molto sporchi. The New York Times