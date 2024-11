“Il 15 novembre un tribunale ha stabilito che il giornalista José Rubén Zamora ( nella foto) , fondatore del Periódico, deve tornare in carcere”, scrive l’Afp. Zamora ha indagato sulla corruzione nel governo, in particolare dell’ex presidente Alejandro Giammattei. Era stato arrestato nel 2022 per riciclaggio di denaro e a ottobre aveva ottenuto i domiciliari.