◆ In autunno e in inverno la nebbia copre regolarmente la pianura padana, spesso preceduta dalla caligine (l’opacità dell’atmosfera dovuta agli aerosol, particelle emesse dai veicoli, dalle industrie, dagli incendi e da altre fonti). Le montagne bloccano i venti e favoriscono l’inversione termica, per cui salendo di quota l’aria diventa più calda e intrappola l’inquinamento atmosferico vicino alla superficie.