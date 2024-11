“Centinaia di persone il 24 novembre sono scese in piazza nella capitale San Salvador ( nella foto ) per chiedere al governo di Nayib Bukele di liberare le persone innocenti arrestate durante lo stato d’emergenza”, scrive Página12. La misura è in vigore da marzo del 2022 e fa parte della strategia del governo per combattere la violenza delle bande criminali. Almeno 83mila presunti affiliati alle gang sono stati arrestati, anche in assenza di un mandato. Secondo le organizzazioni umanitarie Socorro jurídico humanitario, Cristosal e Movir, trentamila sono innocenti. Medici e insegnanti si sono uniti alla protesta, per criticare i tagli al bilancio previsti nel 2025.