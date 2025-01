New Scientist dedica un numero speciale al quinto anniversario dell’inizio della pandemia di covid 19, ripercorrendone gli eventi chiave e facendo il punto sulle principali questioni scientifiche. La malattia ha causato milioni di morti in tutto il mondo e ha messo a dura prova le organizzazioni sanitarie, costrette a gestire le priorità in condizioni di incertezza e risorse limitate.

Inoltre ha spinto a riflettere sulla distorsione della percezione del tempo durante i periodi di isolamento, un fenomeno che gli scienziati stanno ancora studiando. Nonostante i progressi compiuti, restano ancora molte questioni irrisolte, come le origini del virus sars-cov-2 e la persistenza delle infezioni. Oggi molte persone convivono con il covid lungo: le sue cause non sono ancora state pienamente comprese, ma si stanno facendo passi avanti su come gestire questa condizione cronica. New Scientist sottolinea che guardare indietro è fondamentale per arrivare preparati alla prossima pandemia. ◆