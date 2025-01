Falso. Alcune persone considerano l’acqua gassata meno dissetante di quella liscia, mentre per altre è esattamente il contrario. A causa di questa diversa percezione si può pensare che una delle due sia più idratante dell’altra. Ma in realtà non ci sono differenze. Alla base di entrambi i tipi di acqua c’è lo stesso composto chimico: l’H2O. L’acqua frizzante (naturale o artificiale) contiene anche l’anidride carbonica, che dà vita all’effervescenza ma senza interferire “con la capacità dell’organismo di assorbire l’acqua e di mantenersi idratato”, spiega la dietista e nutrizionista statunitense Grace Derocha. Uno studio del 2016 che ha esaminato l’effetto idratante di 13 tipi di bevande, confrontando l’assunzione di liquidi con l’emissione di urina, ha confermato che l’acqua frizzante è idratante quanto quella liscia. Nella maggior parte dei casi l’idratazione dipende dalla quantità di liquidi assunti e per molte persone questo dipende, almeno in parte, dal gusto e dalla consistenza di quel che si beve. Se ci sentiamo più idratati quando assumiamo un certo tipo di acqua è solo perché lo preferiamo, e quindi in generale ne beviamo di più. Non importa se liscia o gassata, per mantenersi idratati è meglio scegliere il tipo di acqua che si è più propensi a bere. The Washington Post