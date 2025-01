Secondo uno studio dell’università di Berna, in seguito alla fusione con il Credit Suisse lo stato si è fatto garante di una parte delle attività dell’Ubs: vuol dire che Berna potrebbe essere chiamata a intervenire con i soldi dei contribuenti svizzeri in caso di insolvenza della banca. Questa garanzia si traduce in costi più bassi per l’istituto e prende quindi la forma di una vera e propria sovvenzione.