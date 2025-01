La metà più povera della popolazione tedesca, formata da circa 35 milioni di adulti, dispone di un patrimonio che vale al massimo 29mila euro pro capite. Tolti però i debiti, la cifra scende a seimila euro. Come spiega Die Tageszeitung, questa è la conclusione di uno studio fatto dagli economisti Moritz Czygan e Britta Langenberg per conto della Hans-Böckler-Stiftung, una fondazione legata ai sindacati. Il bene più costoso che possiedono i più poveri è l’automobile. Il resto, quando c’è, è costituito da pochi risparmi depositati in banca e al massimo da una polizza per l’assicurazione sulla vita. Le loro difficoltà sono più evidenti se si fa il confronto con il 40 per cento dei tedeschi dotati di un patrimonio di almeno 149mila euro, che invece hanno investito nel settore immobiliare. ◆