Ogni dodici anni decine di milioni di fedeli provenienti da tutto il paese e dall’estero si riuniscono per immergersi nell’acqua alla confluenza dei fiumi sacri Gange e Yamuna in occasione del Maha Kumbh Mela (Grande Kumbh Mela). La calca si sarebbe formata mentre la folla si dirigeva verso le rive del fiume per il primo bagno del 29 gennaio, considerato l’evento principale del festival. ◆