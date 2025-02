Tigri Il programma di conservazione della tigre in India ha ottenuto un grande successo, afferma uno studio pubblicato su Science. Tra il 2010 e il 2022 il numero di questi animali nel paese è più che raddoppiato, passando da 1.700 esemplari a quasi 3.700, equivalenti al 75 per cento del totale mondiale. Nello stesso periodo l’area abitata dalle tigri è cresciuta del 30 per cento, nonostante il forte aumento della popolazione umana. Secondo gli autori la strategia dell’India, che oltre a limitare il bracconaggio e la perdita di habitat è riuscita a ridurre i conflitti tra le tigri e gli esseri umani garantendo benefici economici alle comunità locali, offre importanti lezioni per la tutela dei grandi carnivori in altri paesi, soprattutto nel sud del mondo.