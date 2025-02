Il 13 giugno 2024 Michael Scheuer è stato licenziato dal parco di divertimenti Walt Disney World, in Florida, Stati Uniti, dove lavorava come addetto alla stampa dei menù. Ora è accusato di aver lanciato una serie di attacchi informatici al suo ex ufficio tra luglio e settembre. L’Fbi gli ha perquisito la casa e ha scoperto che il suo computer è servito per modificare i menù: cambiati i prezzi, tolte le informazioni sugli allergeni o aggiunta una svastica. Scheuer prima ha detto di essere stato incastrato dalla Disney, poi si è dichiarato colpevole di frode informatica e furto d’identità aggravato. Rischia fino a dieci anni di carcere.