Dopo l’inizio di una nuova epidemia di ebola il 30 gennaio, l’Uganda, in collaborazione con l’Organizzazione mondiale della sanità, ha lanciato la sperimentazione di un vaccino contro il ceppo Sudan del virus, somministrandolo alle persone che sono state in contatto con la prima vittima, un infermiere di 32 anni morto il 29 gennaio, scrive il Daily Monitor. È il primo vaccino a essere sperimentato per questo ceppo, in un momento di difficoltà per la sanità ugandese, alle prese anche con un’epidemia di mpox.