Quanto sono pagati i vostri colleghi? In alcuni paesi, come la Norvegia, è possibile saperlo consultando i dati sulle tasse e sul reddito complessivo di ogni contribuente, che sono pubblici. Nella maggior parte degli altri, invece, bisogna chiedere agli interessati. Una cosa socialmente accettabile come dire: “Che brutto bambino”. Zoë Cullen, della Harvard business school, e Ricardo Perez-Truglia, dell’University of California, Los Angeles, hanno offerto del denaro ai dipendenti di una banca del sudest asiatico se fossero riusciti a sapere quanto guadagnano alcuni loro colleghi. Nella maggior parte dei casi le persone non se le sono sentita, né i loro colleghi erano disposti a dirlo, soprattutto se pensavano di guadagnare più degli altri.