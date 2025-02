“La sera del 5 febbraio il dipartimento di stato statunitense ha reso noto che il governo di Panamá avrebbe esentato dal pagamento dei pedaggi le navi militari statunitensi che attraversano il canale”, scrive la Bbc. Il 6 febbraio il presidente panamense, José Raúl Mulino, ha definito “false e intollerabili” le dichiarazioni di Washington, rifiutandosi di continuare a “sviluppare le relazioni bilaterali sulla base di menzogne e falsità”. Il segretario di stato Marco Rubio ha risposto definendo “un’assurdità” che gli Stati Uniti debbano pagare per transitare in una zona che sono chiamati a proteggere in caso di conflitto.