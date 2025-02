Le azioni delle aziende legate al cacao quotate nelle borse di Londra e New York sono ai minimi storici a causa della continua carenza di questa materia prima fondamentale per il settore alimentare. I produttori di cioccolato, scrive il Financial Times, faticano sempre più a trovare ingredienti alternativi o a proporre ai consumatori versioni dei prodotti con minori quantità di cacao. Intanto le scorte continuano a ridursi: sul mercato londinese dell’Intercontinental exchange un anno fa erano disponibili più di centomila tonnellate di cacao, mentre oggi si è scesi a ventunomila. Dall’inizio del 2023, inoltre, i prezzi del cacao sono triplicati a causa dei cattivi raccolti.