La città di Ofunato, nel nordest del Giappone, è alle prese con l’incendio più grave degli ultimi decenni. Fino al 5 marzo, dopo due settimane di tentativi di domare le fiamme, più di quattromila persone, il 13 per cento della popolazione della città, era stata evacuata. Il 2024 è stato l’anno più caldo mai registrato in Giappone e il mese scorso è stato il febbraio più secco degli ultimi vent’anni e l’arrivo della pioggia il 5 marzo non è servito a contenere il rogo.