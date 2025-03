Secondo una nuova valutazione della Nasa è estremamente improbabile che l’asteroide 2024 yr4 colpisca la Terra nel dicembre 2032. La probabilità di un impatto è scesa allo 0,004 per cento rispetto al 3,1 per cento della valutazione precedente, che era stato il dato più alto mai registrato per un oggetto di queste dimensioni, scrive Science. Anche l’Esa è giunta a conclusioni simili. Resta comunque una probabilità dell’1,7 per cento che l’asteroide colpisca la Luna.