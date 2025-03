In una meta-analisi condotta dall’università Humboldt di Berlino i ricercatori hanno esaminato il ruolo del genere nelle relazioni eterosessuali scoprendo che circa il 60-70 per cento delle separazioni è voluto dalle donne. La psicologa Iris Wahring spiega alla Zeit che gli uomini tendono a essere quelli che traggono maggiori benefici da una relazione stabile, sia mentalmente sia fisicamente, e per questo sarebbero meno propensi a separarsi. Di solito gli uomini vedono la propria partner come la principale risorsa sociale, mentre ricevono meno sostegno emotivo da amici e familiari. Infine c’è il lato pratico: spesso sono le donne a farsi carico della cura della casa e della famiglia. ◆