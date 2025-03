Il 2 marzo, dopo giorni di ribassi, i prezzi delle criptovalute hanno registrato un forte aumento. Merito delle parole del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che ha dichiarato di voler includere nelle riserve strategiche del paese bitcoin e altre valute meno note, come Solana, Xrp e Cardano. Il valore del bitcoin, scrive il Financial Times, è subito aumentato dell’11 per cento, arrivando a 95.084 dollari, prima di scendere leggermente il 3 marzo. Intanto la Casa Bianca sta muovendo i primi passi verso il suo obiettivo di integrare le criptovalute nelle riserve: una proposta di legge presentata al senato prevede che il tesoro compri un milione di bitcoin, per un valore di 94 miliardi di dollari. ◆