“La battaglia per il controllo della capitale haitiana ha conosciuto l’ennesimo episodio violento all’alba del 25 febbraio, quando alcuni affiliati della coalizione criminale nota come Viv Ansanm hanno ucciso almeno quindici persone nel quartiere di Delmas 30, una zona fino a quel momento abbastanza tranquilla”, scrive il quotidiano statunitense Miami Herald. Molti abitanti hanno lasciato di corsa le loro case con bambini piccoli e persone anziane in braccio. Nel 2024 più di cinquemila haitiani sono stati uccisi dalle bande criminali che oggi controllano l’85 per cento della capitale e più di un milione di persone sono state sfollate a causa della violenza interna.