“L’industria delle truffe online è nata in Asia negli anni novanta del novecento, prima a Taiwan e poi in Cina”, racconta un’inchiesta di The Conversation intitolata Scam factories. “Quando le autorità dei due paesi hanno cominciato a prendere di mira il settore, i truffatori hanno cercato nuove basi per le loro attività. Negli anni dieci di questo secolo si sono stabiliti in Cambogia, Filippine, Birmania e Laos, attirati da regole poco rigorose e da élite locali disposte a chiudere un occhio e a ricavarne dei vantaggi. Dato che i centri per le truffe avevano bisogno di una connessione a internet veloce e di spazi per le postazioni, spesso erano installati accanto ai casinò o alle sale per le scommesse online”. Tra Cambogia, Birmania, Filippine e Laos gli autori dell’inchiesta hanno individuato più di trecento centri delle truffe.