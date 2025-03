“Poco alla volta stanno venendo alla luce le tensioni nell’amministrazione Trump per il ruolo di Elon Musk”, scrive Politico. Alla guida del dipar timento per l’efficienza del governo, l’uomo più ricco del mondo ha licenziato migliaia di dipendenti pubblici e tagliato decine di programmi federali. Alcuni ministri del governo Trump e i repubblicani del congresso, anche quelli generalmente favorevoli ai tagli della spesa pubblica, temono che le decisioni di Musk possano compromettere il funzionamento di molti settori chiave. “In una riunione di gabinetto molto tesa Sean Duffy, segretario ai trasporti, ha accusato Musk di aver provato a licenziare i controllori del traffico aereo”, scrive il New York Times. Durante la riunione Trump ha detto che saranno i ministri a prendere le decisioni e che Musk si limiterà a dare consigli. “Ma l’imprenditore rimane il più importante finanziatore del Partito repubblicano e ha dimostrato di essere pronto a usare il suo social network X per prendere di mira i ministri che non sono allineati alle sue posizioni”.