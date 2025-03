Il nuovo ministro per l’immigrazione e l’asilo Makis Voridis _ (nella foto)_ , di estrema destra, ha presentato le nuove linee guida del governo greco in materia: il 19 marzo ha cancellato la proroga – prevista fino al 30 settembre – per consentire a chi lavora in Grecia ma non ha rispettato la scadenza del titolo di soggiorno di chiedere un nuovo permesso. Sei giorni dopo ha annunciato che sarà fatta pressione sugli immigrati perché lascino “volontariamente” il paese e ha annunciato battaglie legali contro i tribunali che non applicheranno la legge per motivi umanitari. “Eliminare le vie di regolarizzazione servirà solo ad aumentare il numero di persone che vivono e lavorano nel paese irregolarmente”, scrive il sito greco d’informazione In.