La candidata progressista Susan Crawford (nella foto) ha vinto le elezioni per un seggio alla corte suprema del Wisconsin, battendo il conservatore Brad Schimel. “L’elezione aveva ricevuto un’attenzione insolita per via del ruolo di Elon Musk nella campagna elettorale”, scrive Npr. L’uomo più ricco del mondo ha speso venticinque milioni di dollari per sostenere Schimel, sostenendo che dal voto poteva dipendere “il controllo del congresso e il futuro della civiltà occidentale” (il Wisconsin è uno stato decisivo alle elezioni presidenziali). Aveva fatto discutere la decisione di Musk di staccare due assegni da un milione di dollari per convincere gli elettori ad andare alle urne. ◆