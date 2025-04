La mindfulness è la capacità di concentrarsi su pensieri, emozioni e sensazioni del momento accettandole senza giudicare. Secondo una ricerca, è associata a una ridotta attività delle regioni cerebrali legate alla reattività emotiva e a una maggiore attività di quelle coinvolte nell’autoregolazione. Praticare la mindfulness, scrive The Conversation, può promuovere una consapevolezza emotiva, essenziale per regolare emozioni come la rabbia e per evitare di reagire impulsivamente.