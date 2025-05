Il Global flourishing study è un progetto internazionale che mira a misurare il benessere delle persone. Lo studio si basa sui dati, raccolti per cinque anni, di 200mila persone in 22 paesi su sei continenti e include domande su felicità, salute fisica e mentale, obiettivi, relazioni sociali, sicurezza finanziaria e stabilità materiale. Secondo i primi risultati, riportati da Nature, le amicizie strette, l’equilibrio, la vita in coppia, la partecipazione alla vita collettiva e a quella religiosa sono tra i principali fattori di benessere .