Il 6 maggio il presidente ad interim della Romania Ilie Bolojan ha nominato primo ministro ad interim il ministro dell’interno Cătălin Predoiu dopo le dimissioni del premier Marcel Çolacu, scrive il quotidiano romeno Jurnalul. Çolacu si era dimesso dopo la sconfitta del candidato della coalizione di governo, Crin Antonescu, al primo turno delle presidenziali del 4 maggio, dov’è arrivato solo terzo con il 20 per cento dei voti. Largamente in testa si è piazzato George Simion ( nella foto ), leader dell’Alleanza per l’unione dei romeni (Aur, estrema destra), con il 40,9 per cento delle preferenze, e quindi ormai considerato il favorito al ballottaggio del 18 maggio. Alle sue spalle, distanziato, c’è il sindaco di Bucarest Nicușor Dan (20,9 per cento). Per il secondo turno Dan punta a conquistare voti all’interno del paese, poiché i dati indicano una preferenza dei romeni residenti all’estero per il candidato nazionalista.