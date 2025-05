Secondo la terapeuta di coppia Anna Wilitzki la distanza è raramente il problema principale in una relazione. In un’intervista allo Spiegel afferma: “La domanda fondamentale è: di cosa ho bisogno? E quanto è disposto il mio partner a soddisfare i miei desideri? Se una coppia rimane strettamente legata attraverso la comunicazione è possibile vivere una relazione a distanza felice”. È importante esprimere chiaramente i propri bisogni e non avere aspettative eccessive. Oltre alle telefonate quotidiane si possono organizzare conversazioni più approfondite per parlare di qualcosa che ci ha toccato particolarmente e organizzare incontri intimi online per vivere insieme il desiderio e la sessualità. ◆