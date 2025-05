Il 10 maggio il presidente francese Emmanuel Macron, il cancelliere tedesco Friedrich Merz, il primo ministro britannico Keir Starmer e quello polacco Donald Tusk hanno incontrato a Kiev il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyj. Al termine dell’incontro, scrive la Tageszeitung, hanno parlato con il presidente statunitense Donald Trump sottoponendogli un piano d’azione in quattro punti: un cessate il fuoco di trenta giorni, il rafforzamento delle forze di difesa dell’Ucraina, un uso efficace dei beni russi congelati, sanzioni più severe al settore energetico e bancario russi in caso di rifiuto da parte di Mosca. La proposta ha avuto l’appoggio di Wash­ington e della presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. Ma il Cremlino ha espresso critiche su quello che gli è sembrato un ultimatum. Zelenskyj ha annunciato che incontrerà il presidente turco Recep Tayyip Erdoğan ad Ankara e ha invitato il presidente russo a raggiungerlo per dei negoziati diretti. ◆