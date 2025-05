Nonostante la tregua umanitaria annunciata dopo il terremoto del 28 marzo, l’aviazione della giunta militare birmana il 12 maggio ha bombardato una scuola nel villaggio di Oe Htein Twin, circa cento chilometri a nordovest dell’epicentro del sisma, che aveva causato quasi 3.800 morti. Nel bombardamento sono stati uccisi venti bambini e due insegnanti. “Le scuole devono rimanere luoghi sicuri per i bambini, in cui si va a imparare e non a essere bombardati”, ha commentato il segretario generale dell’Onu Antònio Guterres. La giunta birmana ha respinto le accuse, definendo falsa la notizia.