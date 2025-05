Il 18 maggio La libertad avanza, il partito del presidente ultraliberista Javier Milei, ha vinto le elezioni per il parlamento locale della capitale argentina Buenos Aires battendo la formazione conservatrice dell’ex presidente Mauricio Macri, con cui aveva rifiutato di allearsi. La partecipazione, scrive il sito Infobae, è stata molto bassa, del 53,3 per cento in un paese dove il voto è obbligatorio.