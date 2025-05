La rivista Nature dedica la copertina a due studi preliminari che aprono nuove prospettive per contrastare la progressione del morbo di Parkinson attraverso la terapia cellulare. Il parkinson è una malattia neurodegenerativa che si manifesta con la perdita dei neuroni cerebrali che producono dopamina. I ricercatori hanno iniettato nel cervello di alcuni pazienti delle cellule staminali pluripotenti indotte, ottenute da cellule mature di donatori, o delle cellule staminali embrionali. Entrambi gli studi hanno riportato l’assenza di effetti avversi gravi. Inoltre le scansioni cerebrali hanno mostrato un aumento della produzione di dopamina, segno che si erano sviluppati dei neuroni sani e che erano rimasti in funzione per almeno 18 mesi. Alcuni pazienti hanno mostrato benefici, ma per confermare la sicurezza e l’efficacia della terapia cellulare saranno necessari ulteriori studi clinici su scala molto più ampia. ◆