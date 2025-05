Nei paesi occidentali le ragazze entrano nella pubertà sempre prima, con conseguenze negative per la salute. Tra le possibili cause c’è anche l’alimentazione. Uno studio pubblicato sulla rivista Human Reproduction, che ha coinvolto settemila ragazze statunitensi tra i 9 e i 14 anni, ha dimostrato l’importanza di una dieta sana per contrastare la pubertà precoce. Il primo ciclo mestruale arriva più tardi nelle ragazze che mangiano molta verdura, frutta, cereali integrali, oli vegetali e frutta secca. Al contrario, gli alimenti infiammatori, come carne rossa, cibi ultraprocessati e bevande zuccherate possono accelerare l’inizio della pubertà. ◆