Il senato degli Stati Uniti ha approvato il Genius act, la prima legge che regola le stablecoin , criptovalute legate al valore di una moneta reale per mantenere un prezzo stabile. Il provvedimento, sostenuto anche da una parte dei senatori democratici, prevede che chi emette _stablecoin _ rispetti requisiti simili a quelli previsti per gli istituti bancari. L’obiettivo è evitare abusi e fughe degli investitori in altri mercati. “La legge, che dovrà essere approvata dalla camera, è un passo decisivo per un settore in rapida espansione”, scrive il Wall Street Journal. Per chi contesta il provvedimento, come la senatrice Elizabeth Warren, la norma non garantisce sufficienti tutele per i consumatori e potrebbe aumentare i rischi sistemici legati all’uso non controllato delle criptovalute.