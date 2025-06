Il 17 giugno la difesa civile della Striscia di Gaza ha affermato che almeno cinquanta persone sono state uccise dall’esercito israeliano vicino a un centro per la distribuzione di aiuti umanitari a Khan Yunis, nel sud della Striscia. Il giorno prima altre venti persone erano state uccise a Rafah, in un altro centro gestito dalla Gaza humanitarian foundation (Ghf), una fondazione sostenuta da Israele e dagli Stati Uniti e contestata dalle Nazioni Unite e dalle ong. In un editoriale Haaretz sottolinea che, in un momento in cui l’attenzione del mondo e degli israeliani è concentrata sul conflitto con l’Iran, aumenta il rischio che la situazione a Gaza peggiori. “Il fatto che non si guardi più a Gaza è pericoloso”, commenta il quotidiano israeliano. “L’Iran non deve fare da paravento per le idee di trasferimenti forzati e di pulizia etnica promosse da chi è al governo”.