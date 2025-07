Dall’inizio di luglio almeno duemila migranti provenienti dalla Libia sono sbarcati sull’isola greca di Creta. Per tutta risposta, il governo ha sospeso per tre mesi la presentazione delle richieste di asilo per chi arriva via mare e ha avviato la costruzione di un nuovo centro di detenzione per migranti sull’isola. Secondo Naftemporiki Atene deve “portare il problema in sede europea e chiedere sanzioni per i paesi di origine che rifiutano i rimpatri”, mentre il sito in scrive che “le scelte del governo non sono dovute all’aumento dei profughi, che in passato sono stati molto più numerosi, ma all’impegno, spesso sbandierato, di fare una politica davvero di destra”.