Il 22 luglio il governo spagnolo ha presentato un disegno di legge per declassificare i documenti governativi più vecchi di 45 anni, inclusi quelli relativi alla dittatura di Francisco Franco. Il provvedimento, che dovrà essere approvato dal parlamento, potrebbe far luce sugli aspetti più oscuri del regime, come la localizzazione delle fosse comuni in cui sono sepolte le vittime della dittatura, scrive la Reuters.