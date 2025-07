Gli emoji, le icone usate per aggiungere sfumature emotive alle conversazioni digitali, compaiono in tutto il mondo oltre dieci miliardi di volte al giorno , scrive New Scientist. Uno studio statunitense ha cer cato di capire come possono influenzare l’opinione di chi li riceve, scoprendo che rendono il mittente più simpatico e vicino emotivamente, a prescindere dal tipo di simbolo che si sceglie. Tuttavia in contesti di crisi rischiano di far sembrare meno competenti, tranne in paesi come la Cina, dove sono considerati accettabili.