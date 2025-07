Gli scontri tra drusi e beduini sunniti nei dintorni di Al Suwayda si sono riaccesi il 20 luglio 2025, a causa della presenza di combattenti che non avevano lasciato la zona come previsto dall’accordo di cessate il fuoco entrato in vigore quel giorno. Le forze di sicurezza hanno chiuso le strade di accesso alla città a maggioranza drusa, per bloccare l’avanzata delle forze tribali, e hanno assicurato che anche gli ultimi combattenti saranno allontanati.