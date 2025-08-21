Canada Il 19 agosto è finito lo sciopero di tre giorni degli assistenti di volo di Air Canada, che aveva causato la cancellazione di 2.300 voli e disagi per 500mila passeggeri. Il sindacato ha raggiunto un accordo provvisorio con la compagnia aerea, i cui dettagli non sono ancora stati resi pubblici. Lo sciopero era stato dichiarato illegale dal governo. I lavoratori chiedevano di essere pagati anche per il tempo a terra. La compagnia gli aveva offerto un aumento del 38 per cento della retribuzione in quattro anni, ma la proposta era stata respinta dal sindacato.