In vacanza si passa più tempo all’aperto e può capitare di essere punti da insetti o altri animali, scrive Le Monde. In caso di punture di insetti come tafani, vespe o api, la prima cosa da fare è rimuovere l’eventuale pungiglione dalla ferita per poi disinfettarla. Se in seguito diventa rossa, calda e dolorosa, è meglio consultare un medico. Anche alcuni pesci, come gli scorfani, possono pungere. In questi casi per eliminare il veleno e ridurre il dolore bisogna immergere la parte del corpo interessata nell’acqua più calda possibile. Per le meduse si può lavare bene la ferita con l’acqua di mare (non dolce) e coprirla con la sabbia.